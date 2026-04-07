Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan’da düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende Erdoğan ile ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Görkem Bingöl arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Tören sırasında Erdoğan, “Görkem Bey bizleri duyuyor musun?” diye sordu. Bingöl’ün “Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım” yanıtı üzerine Erdoğan, “Biz seni duymuyoruz. Sesin biraz gür çıksın, savunma sanayiinde olacaksın, sesin böyle…” ifadelerini kullandı.
Bingöl’ün “Anlaşıldı Cumhurbaşkanım” demesinin ardından Erdoğan, “Hah, hele şükür…” sözleriyle karşılık verdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu - Son Dakika
Yorumlar (3)