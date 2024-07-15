Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital ekranda gösterildi. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerinin yer aldığı mesajda darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görseller de yer aldı.

15.07.2024 09:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı.

DİJİTAL EKRANDA GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum" şeklindeki mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital ekranında gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı

ŞEHİT DÜŞEN VATANDAŞLARIN FOTOĞRAFLARI DA YER ALDI

Ekranda, "Milletin Zaferi" başlığıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görsellere de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Aydaz: vayki vay bu memleketin haline,, olan 253 cana oldu 10 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: 15 Temmuz yine memurlara yaradı 3 1 Yanıtla

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