Cumhurbaşkanı Tatar Mersin\'de Ziyaretlerde Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tatar, kentteki programları kapsamında, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yla bir araya geldi.

Tatar, daha sonra Anamur Adliyesi, Anamur Belediyesi ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.

Son olarak Bozyazı Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Tatar'a ilçe protokolü de eşlik etti.