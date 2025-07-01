Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

01.07.2025 17:12
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaz döneminde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da sahaya inecek, son derece önemli çalışmalara imza atacaklar.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaz döneminde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da sahaya inecek, son derece önemli çalışmalara imza atacaklar. Kabinesiyle, genel merkeziyle, kurullarıyla, milletvekilleriyle, ilçe ve belde teşkilatlarıyla, hepsinden öte il teşkilatlarıyla, belediyesiyle hep beraber tam kadro sahada olacağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceklerini belirterek, partililere "Buna hazır mıyız?" diye sordu.

"Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak." diyen Erdoğan, çok çalışacaklarını, kapı kapı dolaşacaklarını ve vatandaşlarla hemhal olacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'nin farklı birimlerinin, teşkilatın yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla çeşitli programlar hazırladığını anlatan Erdoğan, "Geçen sene yaptığımız ve oldukça verimli geçen Türkiye Buluşmalarını 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' temasıyla inşallah devam ettiriyoruz. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz, 81 ilimizi ziyaret edip, teşkilat mensuplarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamız ve halkımızın çeşitli kesimleriyle bir araya gelecekler. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi de ara vermeden ve mümkün olan en yüksek katılımla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Son derece önemli çalışmalara imza atacaklar"

Yaz süresince gençlere yönelik belediyelerin düzenleyeceği etkinlikleri "Yaz Seninle Güzel" başlığı altında topladıklarını aktaran Erdoğan, 2028 seçimlerinde 5,6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını, bu gençlerden 2 milyonunun AK Parti'li belediyelerin sınırları içerisinde yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yaz aylarında gençlere yönelik çalışmalarla 750 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi belediye sınırlarımız dışında ikamet eden gençlerin de bu çalışma ve faaliyetlerden haberdar olmalarını sağlayacağız. Yaz döneminde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da sahaya inecek, son derece önemli çalışmalara imza atacaklar. Kabinesiyle, genel merkeziyle, kurullarıyla, milletvekilleriyle, ilçe ve belde teşkilatlarıyla, hepsinden öte il teşkilatlarıyla, belediyesiyle hep beraber tam kadro sahada olacağız. Milletimizle gönül bağımızı güçlendirecek, serzenişlerini dinleyecek, hayır dualarını almaya özellikle gayret göstereceğiz. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız. Yine bu süreçte muhalefetin sürekli köpürttüğü yalan ve iftiraların önünü, delilleriyle, belgeleriyle vatandaşlarımıza doğruları anlatarak keseceğiz. Belediye ve il başkanlarımız başta olmak üzere sizlerden bu faaliyetlere gereken önemi vermenizi, bu faaliyetlerin en yüksek verimle hayata geçirilmesi için özveriyle çalışmanızı beklediğimi ifade ediyorum."

"Türkiye'ye çağ atlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programların, kendilerine milletin görüşlerini doğrudan öğrenme imkanı sunarken, aynı zamanda hizmetleri anlatma fırsatı da bahşettiğini söyledi.

Hizmet, eser, yatırım, icraat ve proje noktasında Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosunun bu salonda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her anlamda Cenab-ı Allah'a hamdolsun bizden önce yapılanların katbekat fazlasını 23 yılda biz ülkemize kazandırmayı başardık. Ulaştırmada, sağlıkta, savunmada, tarımda ve daha birçok başlıkta, merhum Özal'ın tabiriyle 'Türkiye'ye çağ atlattık.' Kimse kusura bakmasın, muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. Bizim herhangi bir belediye başkanımızın vizyonu, çalışkanlığı, hizmet tutkusuyla muhalefetten kimse boy ölçüşemez. Bakın, bunu laf olsun, polemik olsun diye de söylemiyorum. Türkiye'yi adım adım birçok defa gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İllere, ilçelere gittiğimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin farkını çok net biçimde görebiliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinde icraat var, eser var, 7/24 çalışma var. Şehirlerini güzelleştirme mücadelesi var, meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Emanetin hakkını hizmet siyasetiyle ödeme iştiyakı var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil, çözüm üretmek var. Lafla peynir gemisi yürütme kurnazlıkları değil, taş üstüne taş koyma şevki var. Şehrin hakkını bilen, kul hakkını gözeten bir tasavvur var. Rantın değil, hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir bakış açısı var. Bol keseden vaat dağıtıp unutan değil, 'Söz namustur' deyip canla başla çalışan tüm mesaisini şehrine ve hemşehrilerine adayan heyecanlı, gayretli, liyakatli kadrolar var. Tekrar ediyorum, gerçek belediyecilik denilince son 30 yıldır akla ilk gelen bu hareket olmuştur. İnşallah bundan sonra da belediyeciliğin kitabını yazmaya devam edeceğiz. Başarılarla dolu bu tertemiz mirasımıza hiç kimsenin leke bulaştırmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz."

Erdoğan, tüm teşkilata emeklerinden, hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Allah'tan kendilerini doğru yoldan, ülkeye, millete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmamasını diledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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