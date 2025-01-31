Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletle hep gönül diliyle, kalp diliyle konuştuklarını belirterek "Bizi milletin teveccühünden uzaklaştırmak için her yolu denediler. Demokrasi dışı yöntemlerle bizi sindirmek, bizi korkutmak istediler. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset sahasının dışına çekmeye heves ettiler. Bizi yıpratmak, bizi yıldırmak, bizim çalışma azim ve şevkimizi örselemek için darbeden sokak olaylarına her türlü yöntemi devreye aldılar." dedi.

Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'nin içindeki kavga, ayak oyunu ve rekabetin zaten partiyi içten içe çökerttiğini, artık iyice ayyuka çıkan koltuk kavgasını "CHP'nin kendi meselesidir." diyerek dikkate almadıklarını söyledi.

Bu çamurun, ülkenin ve milletin bekasını ilgilendiren konulara sıçramaya başladığında artık susma haklarının kalmadığını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, eskiler derler ki 'Arsıza yüz verme tepene çıkar, edepsize çok susma sabrını yorar, cahile çok vefalı olma bir pula satar, yol yordam bilmeyenle yola çıkma istikametin şaşar.' Tüm bu hikmetli tavsiyeleri aklımızın bir köşesinde tutmakla birlikte, yine atalarımızın 'Hadsize had bildirmenin kırk yetime kaftan giydirmekten daha evla olduğu.' sözünü de unutmuyoruz. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz bu tür tartışmaların tarafı olmaktan hicap duyuyoruz." diye konuştu.

Millete karşı sorumluluklarının gereği olarak bu söz düellosuna girmek mecburiyetinde kalmamaları durumunda, hepsini yok sayarak bu vakti ve enerjiyi daha hayırlı işlere sarf edeceklerini belirten Erdoğan, ilerideki dönemlerde ülkedeki muhalefet anlayışının "hayırda yarış" eksenine dönüşmesi durumunda bu yükten kurtulmuş olacaklarını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatanın selameti ve inkişafı için hayal kuran, rüya gören, kalbi heyecanla çarpan, kötülüklerin yok olması için karınca misali bir damla su taşımayı vazife addeden, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek için tuğla üstüne tuğla koymak amacıyla kolları sıvayan, dosta güven, düşmana korku veren, heybetli duruşuyla yürekleri ferahlatan velhasıl ülkesi ve milleti için gece-gündüz çalışan herkese buradan şükranlarımı sunuyorum."

Yoldaşları millet olduğu sürece istikametlerini içerideki bedhahlar, gafiller ve dışarıdaki düşmanların bozamayacağını söyleyen Erdoğan, bugünlere hep milletle birlikte geldiklerini, tüm saldırıları milletle birlikte sırt sırta vererek püskürttüklerini, tüm engelleri de milletin güçlü desteğiyle aştıklarını bildirdi.

"253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Milletimizle hep gönül diliyle, kalp diliyle, hal diliyle konuştuk. Bakın bu süreçte bizi ülkeye ve millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Bizi milletin teveccühünden uzaklaştırmak için her yolu denediler. Demokrasi dışı yöntemlerle bizi sindirmek, bizi korkutmak istediler. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset sahasının dışına çekmeye heves ettiler. Bizi yıpratmak, bizi yıldırmak, bizim çalışma azim ve şevkimizi örselemek için darbeden sokak olaylarına her türlü yöntemi devreye aldılar. Şimdi soruyorum sizlere; 27 Nisan bildirisini nasıl unutabiliriz? 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz? Gezi olayları üzerinden sahnelenen kirli oyunu nasıl unutabiliriz? 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimini nasıl unutabiliriz? Çukur terörüyle Kürt kardeşlerimize yaşatılan acıları nasıl unutabiliriz? 253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz? DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar hepsi birden üzerimize salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz? Suriye'de 13 yıl boyunca yanan ateşi ülkemize taşıma senaryolarını nasıl unutabiliriz? Kimisi bilinen, çoğu da bilinmeyen daha nice saldırıyı, ihaneti, tuzağı, bel altı vuruşu hangimiz nasıl unutabiliriz?"

Bunların hiçbirini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade eden Erdoğan, tarihin tekerrür etmemesi için yaşananlardan ibret alarak ders çıkarıp istikbali buna göre şekillendireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet ne yaparsa yapsın kendilerinin ayrıştırıcı olmayacaklarının, ayrıştırıcı siyasete tevessül etmeyeceklerinin altını çizerek "Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyecek, sağduyudan, soğukkanlılıktan, birleştirici, uzlaştırıcı, yapıcı siyasetten ayrılmayacağız. Sırtımızı Hakk'a ve halkımıza yaslayacak, doğru bildiğimiz yolda sabırla, dirayetle ve kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı olarak hedefe kitlenmiş vaziyetteyiz"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmaya değil, yarınları inşa etmeye odaklandıklarını söyleyen Erdoğan, kısa vadeli hesapların değil, yüzyılların rüyalarının peşinden koştuklarını, Cumhur İttifakı olarak hedeflerine kitlenmiş vaziyette olduklarını belirtti.

Menzile varıncaya kadar da durmadan, dinlenmeden ilerleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Allah ömür verirse daha nice yıllar bu ülkeye aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

(Sürecek)