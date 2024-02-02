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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Alev Alatlı'nın değerini vurgulayarak, onun fikirleriyle hepimize ilham kaynağı olduğunu ve dilimize güç kattığını belirtti.

02.02.2024 15:14
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı, fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. 'Aslolan helalleşmek olmalıdır' demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun."

Kaynak: AA

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