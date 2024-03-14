Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da kaza sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da kaza sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya\'da kaza sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan uçağın düştüğü bölgede şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, tedavi altına alınan pilota şifalar diledi.

14.03.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan uçağın düştüğü bölgede şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, tedavi altına alınan pilota şifalar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Konya'da, eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan uçağın düştüğü bölgede şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabır, tedavi altına alınan pilotumuza da şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Konya, Kaza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da kaza sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi - Son Dakika

  • Yalova'da 2024 İhracatı 117 Milyon 718 Bin Dolar Oldu
    17:22 Yalova'da 2024 İhracatı 117 Milyon 718 Bin Dolar Oldu

    Yalova, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi, yat ve hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yalova'daki süs bitkileri ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri de ihracatta önemli bir paya sahip oldu.

  • AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir Esnafları Ziyaret Etti
    17:21 AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir Esnafları Ziyaret Etti

    AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Karlıova en hazırlıklı ilçelerden biri
    17:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Karlıova en hazırlıklı ilçelerden biri

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.

  • Bakan Kacır, Düzce Bilim Merkezi açılış töreninde konuştu Açıklaması
    17:15 Bakan Kacır, Düzce Bilim Merkezi açılış töreninde konuştu Açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır.

  • TSYD Trabzon Şubesi Başkanlığına Selçuk Kılıç Seçildi
    17:13 TSYD Trabzon Şubesi Başkanlığına Selçuk Kılıç Seçildi

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Genel kurulda yapılan seçimde Kılıç, 62 oy alarak başkanlığa yeniden seçilirken, diğer aday Gökmen Şahin 44 oyda kaldı. Kılıç, görevine devam edecek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSYD Trabzon Şubesini daha da etkin hale getirmek için önemli projeler yapacaklarını belirtti.


16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
16:02 Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat’ta Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat'ta
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
16:20 İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle
16:10 Kapadokya’daki balayı faciasında karar verildi Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi
16:03 Dün akşam Survivor’da baba olacağını öğrenmişti Yunus Emre’nin eşi bebeğini düşürdü Dün akşam Survivor'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdü
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 17:23:09. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da kaza sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement