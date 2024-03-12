Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'ndeki en önemli ortaklarımızdan Küba ile başta enerji, sağlık, inşaat, tarım, turizm olmak üzere, ilişkilerimizi her alanda geliştirme hususunda kararlıyız. Küba ile dostluk ve dayanışma temelinde ilerleyen ilişkilerimizden dolayı memnuniyetimizi ifade ediyor, Sayın Ruiz ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."