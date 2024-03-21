Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Mayıs Seçimleriyle Siyasi İstikrarını ve Güven Ortamını Korudu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Mayıs Seçimleriyle Siyasi İstikrarını ve Güven Ortamını Korudu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Mayıs Seçimleriyle Siyasi İstikrarını ve Güven Ortamını Korudu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.

21.03.2024 21:21  Güncelleme: 21:23
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok şükür Türkiye mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını korudu, bununla güçlü politikalarla yolumuza devam ediyoruz, büyümeye, istihdam üretmeye, ihracata devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, akılların, bir araya getirildiğinde, aynı hedefe yönelik birlikte düşünmeye sevk edildiğinde çok daha bereketli olduğunu aktardı.

Bütün politikalarını ortak akılla, katılımcılıkla uyguladıklarını kaydeden Yılmaz, bunun da politikalarını daha nitelikli hale getirdiğini vurguladı.

Bursa'nın tarihteki konumundan bahseden Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedeflerini en yükseğe taşıyacak illerden birinin Bursa olduğuna değinerek, "Bu birliği, beraberliği bozmaya çalışanlara da hiçbir şekilde imkan vermeyeceğiz. Bunların arkalarındaki yapıları da biliyoruz. Bugün Gazze'de yaşananlar bunun en güzel örneği diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yılmaz, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu bölgede biz, bir ve beraber olmazsak, güçlü olmazsak başımıza neler gelebileceğine bir örnek Gazze'de yaşananlar. Bizim daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bunun da en güzel örneklerinden biri Bursa olacak. Ecdadımızın büyük zaferler kazandığı, büyük medeniyetler kurduğu bir coğrafya, Türkiye Yüzyılı'nda da sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa örnek olacak bir birliği, beraberliği Bursa'da göreceğimize inanıyorum. Biz de Bursa'ya yakışır şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. İkinci turda yüzde 55'e yakın oy aldı Cumhurbaşkanımız. Bu aziz milletimiz bu desteği vermeseydi bugün ekonomimiz, dış ilişkilerimiz, terörle mücadelemiz ve sosyal politikalarımız ne halde olurdu, bunu takdirinize bırakıyorum."

Yılmaz, muhalefet partilerinden de söz ederek, şöyle konuştu:

"Bazı 'ehli insaf' diyelim, muhalefetten insanlar da seçimden sonra ortaya çıkan vaziyeti gördükten sonra 'iyi ki biz kazanmamışız' dediler. Seçim sonrası hem partileri içinde yaşanan kargaşa hem partiler arasındaki kavgalar, gizli anlaşmalar, birbirinden habersiz güven kırıcı hareketler. Bunları görünce bazı muhalif insanlar bile 'iyi ki kazanmamışız, memleketin hali nice olurdu' dediler. Çok şükür Türkiye mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını korudu, bununla güçlü politikalarla yolumuza devam ediyoruz, büyümeye, istihdam üretmeye, ihracata devam ediyoruz. Sorunumuz enflasyon, vatandaşımızın da sorunu, bizim de temel öncelikli olarak gördüğümüz mesele enflasyon. Onun da planını, programını yapmış durumdayız, adım adım inşallah sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu yılın ikinci yarısından başlayarak inşallah enflasyondaki yıllık gerilemeyi sizler de göreceksiniz. Gelecek sene bu daha da hızlanacak, 2026'da da Allah'ın izniyle tek haneli rakamlara ulaşacağız, bundan da hiç şüpheniz olmasın."

Yerli teknolojilerle üretilen TOGG ve KAAN'dan bahseden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gün geçmiyor ki yeni bir atılım olmasın ama bunlar siyasi irade ve güç birliğiyle, milletin duası ve desteğiyle oluyor. Bunu önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. 31 Mart'ta yerel seçimlere gideceğiz, genel seçimler bitti, Meclisimiz, Başkanımız belli. 5 sene kimin bu ülkeyi hangi politikalarla yöneteceği belli. Bazıları sanki yerel seçimden sonra çok farklı politikalar olacak, Türkiye çok farklı yönetilecek gibi algılar oluşturmaya çalışıyorlar, o da doğru değil. Yerel seçimlerde esas olan mahalli, müşterek hizmetler, 'Kim Bursa'ya hizmet edecek ona bakacağız. Lafla, algıyla, birilerine şirin görünerek yapılan çalışmalarla Bursa'nın geleceğini inşa edemeyiz. Bursa'ya tecrübeli, ne yaptığını bilen, Bursa'yı bilen, yatırım yapabilecek, bugün yaptıklarının daha iyilerini hayata geçirecek yerel yöneticilere ihtiyacımız var. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz. Belediyeyi kendi şanı, şöhreti için kullananlar, kendi ideolojileri için kullananlar gerçek belediyecilik yapamaz. Alinur Aktaş Başkanımız bugüne kadar gerçek belediyeciliği yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek inşallah. Sizlerden Bursa'ya sahip olmanızı istiyorum."

Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bazı milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kentin STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Mayıs Seçimleriyle Siyasi İstikrarını ve Güven Ortamını Korudu - Son Dakika

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