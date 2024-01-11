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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gelişeceğini belirtti. Yılmaz, KKTC'deki ziyareti sırasında yapılan görüşmeler ve projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, tarım ve sanayi konularında yapılan çalışmalara da değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu
11.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 21:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır. Kaderde, tasada, sevinçte her yerde biriz, beraberiz, kardeşiz. Dolayısıyla Türkiye'nin gelişmesiyle, güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi, güçlenmesi birlikte gidecek süreçler." dedi.

Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Güvercinlik köyünü ziyaret etti, değerlendirmelerde bulundu.

Ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel ile çok faydalı görüşmeler yaptıklarını aktaran Yılmaz, sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye tüm projeleri değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Güvercinlik köyündeki sıcak karşılama için teşekkür eden Yılmaz, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, bütün insanlık için barışa, huzura ve sağlığa vesile olmasını diledi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın tüm Türkiye'yi kucaklayan bir vizyon olduğunu ve Türkiye'yi demokrasiden kalkınmaya, altyapıdan teknolojiye, huzur ortamından çevre standartlarına her bakımdan en üst liglere taşımayı hedeflediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte bu Türkiye Yüzyılı vizyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ayrılmaz bir parçası. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır. Kaderde, tasada, sevinçte her yerde biriz, beraberiz, kardeşiz. Dolayısıyla Türkiye'nin gelişmesiyle, güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi, güçlenmesi birlikte gidecek süreçler. Önümüzdeki dönemde, yepyeni hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz.

Sanayileşme için bu bölgemiz tarımda çok iyi. Az önce patatesini, enginarını, havucunu gördük, gerçekten çok iyi bir tarımsal potansiyeli var. Biz de yollar yaparak, sulamalar yaparak çeşitli şekillerde destekliyoruz."

Sanayinin de kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Yılmaz, "Bu bölgede çok büyük bir organize sanayi bölgesi planlıyoruz. Bunun hayata geçmesiyle 2 bin civarında insanın çalıştığı bir sanayi ortamı oluşmuş olacak. Hem bu bölgemiz, yöremiz için hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geneli için çok önemli bir hamle ortaya çıkmış olacak. Ben bu bölgemiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra Güvercinlik köyünde yaşayan vatandaşlarla sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Ardından Gazimağusa ilçesine bağlı Vadili köyünü de ziyaret eden Yılmaz'a, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA
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