Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.

29.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda kadınların yüzyılı olacaktır." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Yılmaz, merkez Yeni Mahalle'deki AK Parti Kadın Lokali'nde düzenlenen "Siirt Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletti.

Aile kurumunun ve ailede kadının önemine dikkati çeken Yılmaz, AK Parti'nin siyasetinde kadınlara büyük bir önem ve değer verildiğini söyledi.

Bir toplumun gelişmesi, kalkınması, demokrasinin güçlenmesi için kadınların mutlaka daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kadın olmadan kalkınma ve demokrasinin olamayacağını aktardı.

Siyasi olarak da kadınlara değer verdiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kadınların AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmesi boşuna değil. Kadınlara gerçekten doğrudan ve dolaylı olarak birçok hizmetler bu dönemde yapıldı. En önemlisi Haydi Kızlar Okula Kampanyası. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Güçlü kadın eğitimle olur. Burada da kıymetli Hanımefendiyi şükranla zikretmek isterim. Kampanyaya hamilik yaptı. Bölge başta olmak üzere ülkemizin her yerinde kızlarımız okullu oldu. Bunun etkilerini gelecekte daha iyi göreceğiz. Okullarla ilgili konular böyle hemen bir yılda, iki yılda sonuç vermiyor. Ama bir 10 sene, 20 sene sonra bu eğitilmiş kadın nüfusunun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şimdiden görmeye başladık. Belli alanlarda, iş dünyasında, siyasette, girişimcilikte kadınlar artık çok daha güçlü konumdalar."

Eğitimin her kademesinde kadınların çok daha güçlü olduğunu, üniversite mezunu kadınların sayısının her geçen yıl katlayarak arttığını anlatan Yılmaz, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, kadının istihdamı, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesine dönük çok çeşitli mekanizmalar kurduklarını ve projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İstihdamda kadın sayısının her geçen yıl arttığını, Halkbank kanalıyla sadece 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 60 milyar lira finansal destekte bulunduklarını belirten Yılmaz, kadınların sadece çalışan değil, girişimci de olmasını istediklerini dile getirdi.

Kadın kooperatiflerine çok destekler verdiklerini, şu anda kadın kooperatifleri sayısının 1000'i bulduğunu anlatan Yılmaz, kooperatifler aracılığıyla kadınların ürettikleri ürünleri pazarlara daha kolay ulaştırdığını, gelirlerinin arttığını, aile ekonomilerine katkıda bulunduğunu aktardı.

Önümüzdeki dönemde kadın kooperatiflerinin sayısını ve kalitesini artırmaya devam edeceklerini bildiren Yılmaz, siyasette de kadınların aktif olması için her türlü çabayı gösterdiklerine dikkati çekti.

Ulusal ve yerel düzeyde kadın temsilini arttırdıklarını söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bir ana muhalefet partisi var biliyorsunuz. Sabah akşam kadından bahsediyorlar. Kadın şöyle, kadın böyle diyorlar. Peki sormak lazım, sizin kadın milletvekili sayınız mı, AK Parti'nin ki mi çok? Mecliste şu anda en fazla kadın milletvekiline sahip parti AK Parti. Biz slogan söylemiyoruz, laf olsun diye konuşmuyoruz. Biz gerçek anlamda kadınları güçlendiriyoruz. Temsil noktasında da çok farklı adımlar atıyoruz. Kendim bizzat şahidim. Cumhurbaşkanı'mız hepimizi sıkı sıkı tembihliyordu,'Mutlaka listelere kadınlar yazılsın, kadın kontenjanlarına dikkat edilsin.' diye. Toplumsal bir direnç var bu konuda, kolay değil. Onu da ama aşama aşama kırıyoruz. Şu an geldiğimiz nokta oldukça iyi, daha da iyi bir noktaya gideceğiz inşallah."

AK Parti'de de en büyük güçlerinin kadınlar olduğunu dile getiren Yılmaz, seçim çalışmalarında da kadınların hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü bir şekilde gece gündüz çalıştığını anlattı.

AK Parti döneminde Türkiye'de tabuların yıkıldığını aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O öcü gibi gösterdikleri bir sürü tezviratlar yaptıkları konuda sanki Türkiye'de demokrasi bitecek, her şey elden gidecek diye sunmuşlardı. Tam aksine, ülkemiz daha birleşti, bütünleşti. Daha güçlü hale geldi. İnsanların inançlarıyla uğraşmayacaksınız. İnançlarını daha rahat yaşarlarsa hem ailelerine hem topluma daha büyük katkıları olur. O toplumda daha çok huzur olur. İnançları bastırarak yasaklayarak hiçbir yere varmaz bu toplum. Aynı şekilde yine özgürlükçü adımları ana dili konusunda attık. Alevilikte aynı şekilde tartışmalar yapıldı. Roman kardeşlerimiz, gayrimüslimlerin hakları bütün bunlar AK Parti dönemindedir. Demokraside de kalkınmada da bizimle yarışamazlar. Aynı şekilde Diyarbakır annelerinin yanındayız. Onların acısını, onların özlemini dindirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Güçlü yarınlara, Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda kadınların yüzyılı olacaktır."

Yerel seçimde AK Parti'nin Siirt Belediye Başkanı adayı Ekrem Olğaç'a destek isteyen Yılmaz, Siirt'e yönelik yapılan çalışmaları ve projeleri aktardı.

Siirt'te huzur ve güvenin hakim olduğunu, bunun bozulmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir yerel seçim yapıyoruz. Siyaset yapmak isteyen genel seçimi beklesin. Genel seçimde ideolojik neyse siyasetini yapsın. Ama yerel seçim hizmet seçimi. Yerel seçimde Siirt'e oyumuzu verelim. İdeolojik çatışmalara, polemiklere oyumuzu vermeyelim. Yerel seçimde oyumuzu kendimize verelim. Ekrem kardeşimize verelim. İnşallah en ön safta kadınların desteğiyle Ekrem Başkanı seçeceğiz."

Programda, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, AK Parti Siirt Belediye Başkanı adayı Ekrem Olğaç ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak - Son Dakika

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