Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katıldı.

22.05.2024 18:42
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katıldı.

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için Tahran'daki Konferans Merkezi'nde  düzenlenen törene İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı. Türkiye adına törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki heyet katıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Elim helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da düzenlenen resmi taziye merasimine, ülkemizi temsilen Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ile katıldık. İran Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Muhammed Muhbir ve İran Hükümeti yetkililerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin en derin taziye dileklerini sunarak dayanışma duygularımızı ifade ettik.

Elim kazanın hemen akabinde Türkiye olarak arama kurtarma faaliyetlerine verdiğimiz destekten dolayı, İran Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize şükranlarını ifade etmişlerdir. Bu zor günlerde, İran hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine tekrar başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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