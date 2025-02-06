Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı değerlendirdi Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin nüfus avantajını korumak için bugünden harekete geçmek zorunda olunduğunu belirterek, "Demografik gücümüzü kaybetmemek ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için aileyi, gençleri ve kadınları destekleyen politikalar en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı değerlendirdi.

TÜİK'in 2024 nüfus verilerinin Türkiye'nin demografik yapısındaki dönüşümün hızlandığını gösterdiğini dile getiren Yılmaz, nüfus artış hızının geçmiş yıllara kıyasla gerilese de 85,6 milyonu aşan toplam nüfusla Türkiye'nin büyük ve genç bir ülke olma vasfını sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, doğurganlık oranındaki düşüş, çocuk nüfus oranının azalması ve yaşlı nüfusun artışının, gelecek için kritik riskler barındırdığına işaret ederek, hane halkı büyüklüğünün küçülmesinin, geleneksel aile yapısındaki değişimi hızlandırdığını, bunun da sosyal destek mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasını gerektirdiğini kaydetti.

Büyükşehirlerde nüfus yoğunlaşması artarken kırsalda yaşayanların oranının her geçen gün azaldığını bildiren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu görünümün yanı sıra çalışma çağındaki nüfusun hala yüksek olması, üretim ve inovasyon için büyük bir potansiyel sunuyor. Kritik süreçlere karşı aldığımız önlemlerle birlikte, Nüfus Politikaları Kurulunun çalışmaları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi doğurganlığı teşvik edecek, gençlerin eğitim ve istihdamını güçlendirecek politikalar için fırsat alanı oluşturuyor. Kadınların iş gücüne katılımını ve aile yaşamını destekleyen sosyal politikalar, hem ekonomik büyümeye hem de demografik sürdürülebilirliğe katkı sunacak. Türkiye, nüfus avantajını korumak için bugünden harekete geçmek zorundadır. Demografik gücümüzü kaybetmemek ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için aileyi, gençleri ve kadınları destekleyen politikalar en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir."