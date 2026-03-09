Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan ABD ve İsrail\'in İran\'a saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, " Türkiye Cumhuriyeti, savaşın etkilerinin yoğun yaşandığı alanlar başta olmak üzere tüm kurumları ile teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşın, insani maliyetlerinin yanı sıra enerji ve lojistik kanalları başta olmak üzere, bölgesel ile küresel ekonomiye de ciddi olumsuz etkilerde bulunduğunu belirtti.

Çevresel açıdan da önemli etkilerin gözlendiğine işaret eden Yılmaz, savaşın uzamasının sorunları derinleştireceğini vurguladı.

Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan barış ve istikrar için liderler diplomasisi yoluyla yoğun temaslarını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, savaşın etkilerinin yoğun yaşandığı alanlar başta olmak üzere tüm kurumları ile teyakkuz halindedir. Savaşın insanımıza ve ülkemize etkilerini en aza indirmek için gelişmeleri yakından takibimiz ve çabalarımız devam edecektir. Belirsizliklerin ve risklerin yükseldiği bir ortamda güçlü liderlik ve tecrübeli kadrolar ile ülkemiz, bir istikrar merkezi olarak ilkeli ve öngörülebilir politikalar ile yoluna devam edecektir."