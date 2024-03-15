Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kimlik siyaseti yapmıyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkesin kimliğine saygılıyız ama kimlik siyaseti yapmıyoruz. Kimlikler üzerinden insanları çatıştırmıyoruz. Tam aksine hangi dili konuşursak konuşalım, mezhebimiz inancımız ne olursa olsun biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Hakkari'yiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti'nin Hakkari'de düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta kentten yükselecek sesi bütün Türkiye'nin duyacağını söyledi.

AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'in projelerini incelediğini belirten Yılmaz, Ölmez'in iyi bir hazırlık yaptığını, projelerini hayata geçirdiğinde Hakkari'nin daha dirençli bir il olacağını ifade etti.

Bölgede huzur ve güven ortamının olduğunu, eski günlerin geride kaldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Burada yaşanan ortamın, huzur ve güvenin olmayışının en büyük cezasını, sıkıntısını yine bölge halkı çekti. Şimdi huzur ve güven ortamında en büyük faydayı bölgemiz görecek. Sadece kamu yatırımlarıyla değil, özel yatırımlarla da daha fazla istihdam oluşturacağız. Merkezi idare olarak, AK Parti olarak başından beri anlayışımız şu oldu. 'Batı da ne varsa Doğu'da da o olacak', 'Bölgesel milliyetçiliğe karşıyız' dedik ve son 20 yılda Doğu'ya, Güneydoğu'ya hiçbir dönem olmadığı kadar yatırım yapıldı, hizmet edildi."

"Bizi bir araya getiren bağlarımızı koparmayacağız"

Hakkari'nin büyük güzelliklere, kaynaklara sahip olduğunu ancak bu potansiyellerinin bugüne kadar hayata geçirilemediğini aktaran Yılmaz, şimdi huzur ve güven ortamıyla bu potansiyeli harekete geçireceklerini vurguladı.

Merkezi idare ve yerel yönetim el ele vererek Hakkari'yi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getireceklerini kaydeden Yılmaz, kentin artık pırıl pırıl gençleriyle, üniversitesiyle, yapılan hizmetleriyle ve kalkınmasıyla anılmasını istediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri herkesin bildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başörtülü kardeşlerimiz geçmişte üniversitenin kapısından içeri alınmıyordu. Şimdi her yerde bir özgürlük var mı? Bunu yaptık da kötü mü oldu? Demokrasi, özgürlük bu değil mi? İnsanlar ana dillerini konuşamıyorlardı. Şu anda 24 saat yayın yapan TRT Kurdi televizyonu var. Devletin resmi kanalı. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eski çatışmalar ortadan kalktı. Biz şuna inanıyoruz. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkesin kimliğine saygılıyız ama kimlik siyaseti yapmıyoruz. Kimlikler üzerinden insanları çatıştırmıyoruz. Tam aksine hangi dili konuşursak konuşalım, mezhebimiz, inancımız ne olursa olsun biz biriz, beraberiz, kardeşiz hep birlikte Hakkari'yiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Birlik siyaseti yapacağız. Farklılıklara saygı duyacağız ama bizi bir araya getiren bağlarımızı da koparmayacağız."

"On yıllar boyunca Hakkari'de ideolojik bir belediyecilik yapıldı"

Hakkari'nin kardeşliğin, birliğin, bütünlüğün şehri olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşların yerel seçimde partilerine vereceği desteğin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İsmet Ölmez'in çok önemli projeler hazırladığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Projeleri lafta bırakmadı bazılarına şimdiden başladı. Siyasetçiler ikiye ayrılır. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi sözünün eri olan siyasetçiler, bir de seçim öncesi sözler verip seçim sonrası sözlerini unutan siyasetçiler. İsmet Bey sözünün eri bir siyasetçi. Bedava ulaşımdan öğrencilere desteğe kadar çok önemli adımlar attı. Biz insanlara efendilik yapmaya gelmedik. Halkımıza hizmetkar olmak için geldik. Hakkarililerin emrindeyiz. İsmet kardeşimiz seçildikten sonra ilk iş olarak bir araya geleceğiz, projelerini birlikte ele alacağız. On yıllar boyunca Hakkari'de ideolojik bir belediyecilik yapıldı. Kim ne fayda gördü. İçme suyundan kanalizasyonuna, en temel hizmetler bile yapılmadı. Geçmişte Kalkınma Bakanlığı yaptım, buralara gelip gittim. O dönemlerde ne kadar sıkıntılı durumda olduğunu kendim gördüm. Şu anda belli oranda bu hizmetler yapılmış durumda. Daha fazlasını yapacağız. Seçilmiş belediye başkanımızla çok farklı hizmetlere imza atacağız inşallah."

Genel seçimlerle yerel seçimleri birbirinden ayırmaları gerektiğini anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Genel seçimler daha çok siyaset seçimleri ama yerel seçimler hizmet zamanlarıdır. Yerel seçimleri ideolojik tartışmalara kurban etmememiz lazım. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı diyeceğiz. Eser ve hizmet siyaseti diyeceğiz. 2 haftamız kaldı. Sizlerden ricamız çalışacağız. Her insanımıza gideceğiz. Geçmişte ne olursa olsun her seçim yeni bir başlangıçtır. Yepyeni bir döneme geçişin kapılarını açmak için imkandır. 'Siyaset zamanı, ideolojik çatışma zamanı değil hizmet zamanıdır' diyeceğiz. Yapacaklarımızı halkımıza anlatmamız lazım. 31 martta demokrasi ortamı olacak. Herkes huzur ve güven ortamı içinde sandığa gidip oyunu kullanacak. Hakkari'nin geleceği için oy kullanacağız. Bunu yaptığınız da Hakkari'de yepyeni bir dönem başlamış olacak."