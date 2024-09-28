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Türkiye Yatırımları Artırmayı Hedefliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiğini ve bu sürede küresel yatırım payını yüzde 0,2'den yüzde 1'e yükselttiğini açıkladı. Yılmaz, önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranın yüzde 1,5'e çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Yatırım Danışma Konseyi toplantısında, Türkiye'nin yatırım ve üretim merkezi olma hedefi doğrultusunda stratejik adımların önemine dikkat çekildi.

28.09.2024 18:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ekonomisi son 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek, bu alandaki küresel payını yüzde 0,2'lerden yüzde 1 düzeyine çıkarmayı başarmıştır. Bu dönemde ortaya koyduğumuz güçlü ekonomik program ile önümüzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 1,5'e çıkarmayı ve daha nitelikli hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nın kapanış programında konuştu.

Türkiye'nin geleceği için yatırım ortamını daha da güçlendirmek adına yaptıkları bu toplantıda, katılımcıların görüşlerinin her zaman yol gösterici olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Yılmaz, toplantıda gündeme gelen her bir öneri ve değerlendirmenin, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin yeni dönemde küresel ekonomideki güçlü konumunu pekiştirmeye yönelik atılabilecek stratejik adımlar konusunda sunulan önerilerin dikkatle takip edileceğini dile getirerek, "Türkiye ekonomisi son 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek, bu alandaki küresel payını yüzde 0,2'lerden yüzde 1 düzeyine çıkarmayı başarmıştır. Bu dönemde ortaya koyduğumuz güçlü ekonomik program ile önümüzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 1,5'e çıkarmayı ve daha nitelikli hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde, ülkemizin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Toplantıda bulunan şirket temsilcileri başta olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde yatırım fırsatı arayan tüm yatırımcılara mesaj veren Yılmaz, "Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmenin, bu eşsiz ülkeye yatırım yapmanın tam zamanıdır. Bu konuda hükümet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve sizlerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmak için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Yatırım Danışma Konseyi toplantısında, şirket temsilcilerinden yatırım ortamına dair çok kıymetli öneriler ve yorumlar dinlediklerini ve toplantıdan bir dizi tavsiye kararı çıktığını aktaran Yılmaz, son oturumda tüm katılımcılarla birlikte tavsiye kararlarına son halini vererek bir sonuç bildirisi ortaya koyduklarını dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasının ardından sözü, şirket temsilcilerinden sözcü olarak belirlenen Templeton Asset Management Üst Yöneticisi (CEO) Manraj Sekhon'a bıraktı.

Sekhon'un sonuç bildirisini okumasının ardından Yılmaz, toplantının başarıyla tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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