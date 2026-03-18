Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş Çanakkale Valiliği\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü törenleri kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, ziyarette Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından karşılandı, burada çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cevdet Yılmaz daha sonra polis merasim bölüğünü selamlayıp Valilik şeref defterini imzaladı.

Yılmaz ve Göktaş, Vali Toraman ile basına kapalı görüşme yaptı.

Ziyarette, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas, 27. Dönem Çanakkale Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile diğer ilgililer yer aldı.