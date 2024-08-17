Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangınların çıkmaması için çaba sarf etmeliyiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangınların çıkmaması için çaba sarf etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangınların çıkmaması için çaba sarf etmenin önemine vurgu yaptı.

17.08.2024 12:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Eş zamanlı süren yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Yılmaz, yeri geldiğinde canlarını riske atarak yangınlarla mücadele eden kahraman kamu görevlilerine ve onları destekleyenlere teşekkür etti.

Sahadaki durumun ve yapılanların Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerince takip edildiğini bildiren Yılmaz aşırı sıcak hava, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarların yangın için son derece yüksek risk oluşturduğunu aktardı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu dönemde toplum olarak sorumluluğumuz yangına yol açabilecek her türlü eylemden uzak durmaktır. Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim, azami dikkat gösterelim ve çevremizdeki herkesi dikkatli davranmaya davet edelim."

Kaynak: AA

ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangınların çıkmaması için çaba sarf etmeliyiz - Son Dakika

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