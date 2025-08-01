Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şüpheli Gözaltında

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" eden şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheliye ilişkin çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesabının sahibi F.N.K. (21) polis ekiplerince dün yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.