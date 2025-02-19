Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

Güncel

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanına, devlet erkanına ve vatandaşlara hakaret ettiği belirlenen şüpheli Hatay'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen sanal devriyeler sırasında bir zanlının "hakaret" suçunu işlediğinin belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelinin, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet görevlilerine ve ülkede yaşayan bazı vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen 49 yaşındaki T.G, dün Hatay'da gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.