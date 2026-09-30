Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınan Dilan Polat adliyeye getirildi

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınan Dilan Polat adliyeye getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanal medya ünlüsü Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Dilan Polat, ifadesinin alınması amacıyla adliyeye getirildi.
SANAL medya ünlüsü Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.
Kaynak: DHA
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