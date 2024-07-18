Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncel

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte Tokat Valiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 ve 3'üncü maddeleri gereğince İstanbul-Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

Karar ile birlkte, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi. Metin Kıratlı'nın yerine ise Hakkı Susmaz atandı. Başkanlığın Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.

Adli Tıp Kurumunda ise Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Görevden alınan Uçar'ın yerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında üst kademe kamu yöneticiliklerinde görevden almalar ve atamalar yapıldı. Karara göre bakanlıkta, Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit ve Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık olmak üzere 9 isim görevden alındı. Bakan Yardımcılıklarına Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğüne Eyyüp Karahan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Oral, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Banu Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Kasım Yenigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen, Personel Genel Müdürlüğüne Halil Erdoğan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aytaç Yüksel, Strateji Geliştirme Başkanlığına Yusuf Alperen Ayar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaylacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Maliki Ejder Batur olmak üzere 18 atama gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufuk Yılmaz atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Mesut Cemil İşler, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Muhammet Uğur Nuraloğlu, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine ise Oğuz Serhat Akın atandı. - ANKARA