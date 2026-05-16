Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konser Veriyor

16.05.2026 11:56
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası, 19 Mayıs konseri için hazırlandı ve 350 öğrenciyle sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseri için hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, geleneksel müziği yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestra ve korosu" olarak 2024'te kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

2024'te yapılan yetenek taramaları neticesinde 250 öğrenciyle yola çıkan ve 2025-2026 öğretim yılına başlarken tekrarlanan sınavlar sonucunda bugün sayıları 350'ye yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocukların zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Türk Telekom tarafından desteklenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleneksel müziği ve çalgıları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediği kadar, sosyal ve toplumsal boyutu itibarıyla da büyük önem taşıyor.

Çocuk gelişimi üzerinde etkili olduğu bilinen sanat ve müzik eğitimi yoluyla, çocukların orkestra ve koro düzeni içinde işbirliği, dayanışma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Farklı seslerin ahenkle bir araya geldiği gibi, bireylerin de karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile yaşayabileceği, barış ve hoşgörü kültürünün kazandırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, yetenekleri doğrultusunda koro ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Batı Müziği Orkestrası olarak branşlara ayrılarak, şan, keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, kabak kemane, ritim, flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas, viyola sınıflarında her hafta sonu 2 gün eğitim alıyor.

Koro, 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak

Büyüyerek ve gelişerek eğitimlerine devam eden Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde, 41 keman, 22 bağlama, 18 ritim, 12 çello, 7 klarnet, 7 gitar, 8 viyola, 5 flüt, 3 kontrbas, 2 kabak kemane, 2 kanun, 3 kemençe, 2 ney, 4 ud, 4 piyano, cymbal, trampet, trompet, tef, timpani, triangle, fagot, korno, obua, tuba, trombon olmak üzere 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne alacak.

Genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, akademik koordinatörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan'ın üstlendiği, orkestra şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı, koro şefliğini Prof. Dr. Ahter Destan, Türk müziği koro şefliğini öğretim görevlisi Esin Doğan'ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs'taki konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri'nden toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev yapıyor.

Kaynak: AA

