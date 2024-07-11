Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı: Milletimiz büyük bir demokrasi zaferine imza attı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı: Milletimiz büyük bir demokrasi zaferine imza attı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, milletin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı, dünyada eşi görülmemiş bir cesaretle, büyük bir demokrasi zaferine imza attığını belirtti.

11.07.2024 16:25
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, milletin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı, dünyada eşi görülmemiş bir cesaretle, büyük bir demokrasi zaferine imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Başkanlığın konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Başkan Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin, tarihi süreç içerisinde "vatan, millet ve egemenlik" kavramlarını hep ayakta tuttuğunu söyledi.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletin varlığına, milletin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğüne zarar vermek isteyen iç ve dış düşmanların hep olacağını belirten Ünal, millete düşenin, bu kişilere ve entrikalarına karşı her an dikkatli davranmak ve gerektiği zaman devletin yanında durmak olduğunu kaydetti.

"Büyük bir demokrasi zaferine imza atıldı"

Ünal, FETÖ'nün darbe girişiminin, kahraman milletin onurlu duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bozguna uğratıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletimiz, dünyada eşi görülmemiş bir cesaretle, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı büyük bir demokrasi zaferine imza atmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları, 15 Temmuz gecesi canları pahasına vatanını müdafaa etmiş ve yeni bir destanı altın harflerle yazmıştır. Bu ilk destan değildir, muhakkak ki son da olmayacak ama Türk milleti bu tehlikelere karşı elde ettiği kazanımları, egemenliğini, vatanını, milletini koruyacaktır. Aziz milletimiz, devletine, vatanına, ezanına ve bayrağına kastedenlere karşı ne türlü destanlar yazdıysa yine zaruret halinde yeni destanlar yazmayı da bilmiştir, bilecektir. Zor dönemlerde milletimizin gösterdiği bu asil tavır vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın da ilelebet payidar kalacağının açıkça teminatıdır."

Ünal, anma programının, yaşanılan hadiseleri hatırlamak ve hatırlatmak için önemli olduğunu dile getirerek, "Ne zaman basiret bağlanırsa o zaman gerçekliği ve gerçeği yakalayamaz oluruz. Biz, tarihi hafızanın en önemli mekanıyız ve teminatıyız." dedi.

Başkan Uğur Ünal, vatan, devlet, millet ve mukaddesat uğruna canlarını feda tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifalar diledi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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