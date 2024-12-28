Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde koordinasyon toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde koordinasyon toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

28.12.2024 14:49
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı kapsamında, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artırmayı esas alan bir anlayışla sunulması ile denetleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi konuları ele alındı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu genelgenin ardından kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Genelge kapsamında tüm kamu hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı şekilde yürütülerek kamu hizmet sunumunun hiyerarşik denetimi, denetim birimlerince denetlenmesi, rehberlik edilmesi ile özel sektörce sunulan hizmetlerin denetlenmesi için öncelikli olarak yapılması gerekenler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Denetim faaliyetleri; mevzuat, teşkilat, personel, eğitim, sistem ve takip mekanizmaları açısından değerlendirilerek, bu alanlara dair atılacak adımlar belirlendi.

Kamu hizmetlerinin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi, denetim faaliyetlerinin de tespit edilen eksiklik ve uygulama yanlışlarını yerinde düzeltecek ve uygulayıcılara rehberlik edecek şekilde icra edilerek hizmet odaklı yönetim anlayışının bütün kademelerde hakim kılınması gerektiği vurgulandı.

Kamu ya da özel ayrımı olmaksızın vatandaşın hizmet aldığı her alanın bir denetim sahası olduğu vurgulanan toplantıda, tüm kurum ve kuruluşlar ile denetim birimlerinin, kaliteli, şeffaf, verimli ve güvenilir hizmet verilmesini teminen işbirliği ve koordinasyon halinde hareket etmesi gerektiğine işaret edildi.

Vatandaş memnuniyeti öncelikli hedef

Toplantıda, kamu görevlilerinin niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması, çalışma disiplini ve iş performansının artırılması, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasının gerekli olduğuna değinildi. Sorunların mahallinde hızlıca, ilk elden çözüme kavuşturulması ve böylece kamu yönetimine duyulan güven ve itimadın korunmasının önemi vurgulandı.

Eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artırmayı esas alan bir anlayışla sunulmasının temin edileceği belirtildi. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde talep ve ihtiyaçların en hızlı şekilde usulüne uygun karşılanmasının sağlanacağı kaydedildi.

Yaygın saha denetimi

Kayıt dışılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen her türlü işlem ve uygulamanın ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesinin de sağlanacağı aktarıldı.

Toplantıda, yaygın saha denetimi yapan ekiplerin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, koordinasyon sağlanması, veri paylaşımı ile dijital raporlama yapılması gerektiğine işaret edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesi ve performansının artırılması, denetim görevi esnasında kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmayan uygulamalar ile hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve çözüm önerileri sunulması amacıyla ilgili kurumlara ve personele denetimle görevli birimler tarafından rehberlik edileceği belirtildi.

Teftiş ve denetim faaliyetleri esnasında tespit edilen hata, eksiklik ve usulsüzlükler konusunda; ilgili birimlerce yapılan iş ve işlemlere ilişkin sonuçların titizlikle takip edileceği ifade edildi.

Denetimlerin koordinesi DDK'de olacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla rehberlik, teftiş ve denetimle görevli birimlerin çalışmalarının takibi ve koordinasyonu ile ilgili işlemlerin Devlet Denetleme Kurulunca (DDK) yapılacağı dile getirildi.

Denetimle görevli birimlerin yıllık çalışma programları, faaliyet raporları ve diğer çalışmalarının düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli takip sisteminin oluşturulacağı bilgisi verildi.

Kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir bir şekilde sunulması ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla 2025 yılı çalışma programının hazırlandığı ve koordineli bir şekilde uygulanacağı ifade edildi.

Toplantıya, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, bakan yardımcıları ve bakanlıkların teftiş kurulu başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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