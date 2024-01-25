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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oylarını kullandı. Kıratlı, 'Deprem: Umut' kategorisinde Sergen Sezgin'in '209. Saat' fotoğrafına, 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise Muntasır es-Savvaf'ın 'Masumiyet' karesine oy verdi. Ayrıca, 'Haber' kategorisinde Mustafa Kamacı'nın 'Yalnızlığın resmi', 'Spor' kategorisinde Özgün Tiran'ın 'Pehlivan adayları' ve 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun 'Ateş dağı' fotoğraflarına oy verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:42
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kıratlı, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. Saat" fotoğrafını ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Kıratlı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın "Masumiyet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" fotoğrafından yana kullanan Kıratlı, "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları", "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Ateş dağı" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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