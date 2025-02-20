Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir.

20.02.2025 00:46
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce, sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini tartıştırmayı marifet sanan bir kişinin, gerçeklikle bağı olmayan, hiçbir surette ciddiye alınmayacak, asılsız birtakım iddialarda bulunduğunu belirtti.

Ortaya atıldığı günlerde hiçbir etki uyandırmayan, gündem olmayan bu anlamsız ve kötü niyetli ithamların bugün maalesef yeniden gündeme taşındığını müşahede ettiklerini aktaran Altun, "Ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dirliği için çabalarını yoğunlaştırdığı, bu sebeple türlü saldırılarla karşı karşıya kaldığı böylesine bir dönemde bir fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, açıklamasında, "Bu fitne ateşinin, bizim nezdimizde ne olursa olsun karşılık bulamayacağını, dahası ne kadar üflenirse üflensin yakılamayacağını bildirerek şu önemli noktaları hatırlatmakta fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tesis edildiği günden bu yana İletişim Başkanlığı olarak görevimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu güçlü, görünür ve etkin bir şekilde tüm insanlığa tanıtmak, Türkiye'nin iletişim alanında kudretini artırmak ve milletimizin çıkarlarını tüm platformlarda en iyi şekilde anlatıp savunmaktır." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır"

Türkiye'nin, çevresindeki tüm çatışmalara, gerginliklere, savaşlara rağmen barışın en önemli ve güçlü savunucusu olduğuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel anlamda etki alanını barışçıl bir şekilde genişlettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, hemen her sorun alanında çözüm önerilerini dikkate aldığı, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır. Türkiye'nin bu duruma gelmesinin en büyük vesilesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda yürüttüğü cesur politikalardır. Bu politikaları besleyen en önemli güç de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi bedeli ödeyerek liderlik ettiği davamızdır.

Herkesin bilmesini isteriz ki… Dava bilincimizin gereği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kıymetli ailesinin ve kutlu davamızın hukukunu korumayı asli görevimiz addediyor, tüm gayretimizi bu uğurda sarf etmeye devam ediyoruz. Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un o muazzam dizeleri, bizim şiarımızı, yaklaşımımızı, bilincimizi ve gücümüzün asıl kaynağını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Neydi o dizeler? 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İşte bu anlayışla, hep birlikte liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir olmaya devam edecek ve Türkiye'mizi daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara inşallah hep birlikte taşıyacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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