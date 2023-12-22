Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun\'dan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe harekat bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir."