Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit orman işçisi Şahin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İzmir Ödemiş'teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz Ragıp Şahin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Yüce Allah, Yeşil Vatanı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.