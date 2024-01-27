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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi. Altun, kararın İsrail'in suçlarından sorumlu tutulması ve adaletin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin güvence altına alınması için uluslararası müzakerelerin başlatılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararını değerlendirdi
27.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:37
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, "Bu dava, Batılı hükümetleri İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı uyandırma potansiyelini taşıyor. İsrail artık uluslararası hukuk ve normlardan muaf tutulmamalıdır." şeklinde değerlendirdi.

Altun, yazılı açıklamasında Uluslararası Adalet Divanının yerinde bir karar vererek İsrail'i, işlediği savaş suçlarından sorumlu tutma yolunda güçlü bir adım attığını vurguladı.

Divanın kararının İsrail'in etnik temizlik teşebbüslerine sessiz kalan ve adeta suç ortağı olan birçok Batılı hükümetin başarısızlığı ve çifte standardı açısından önemli bir istisna olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Kararı memnuniyetle karşılıyor ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulup, binlerce masum Filistinli sivil için adaletin önünün açılacağını umuyoruz. Masumlara karşı işlenen suçların faillerinin cezalandırılması için her türlü çabaya destek vermeye devam edeceğiz. Bu karar göstermelik değil, imza sahibi ülkeler için yasal bağlayıcılığı olan bir karardır. Umuyoruz ki bu karar İsrail'in saldırganlığına ve Filistinlilere uyguladığı soykırım ve mülksüzleştirme politikalarına karşı caydırıcı bir unsur olur. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi ve liderliğinde bir an evvel kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

Egemen ve bağımsız Filistin vurgusu

Fahrettin Altun, egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin güvence altına alınması için uluslararası müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunarak, bunun aynı zamanda kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğuna inandığını belirtti.

"Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı açılan bu dava, Batılı hükümetleri İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı uyandırma potansiyelini taşıyor. İsrail artık uluslararası hukuk ve normlardan muaf tutulmamalıdır." ifadesini kullanan Altun, bir kez daha acil ateşkes, sınırsız insani yardım akışının sağlanması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletin kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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