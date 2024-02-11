Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malatya\'da basın mensuplarına deprem çalışmalarını tanıttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uluslararası 34 basın mensubuna yönelik 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da gezi düzenledi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Halk Kütüphanesi'nde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen basın mensuplarına depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Kentte, yıkılan, ağır hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilen binalarla ilgili sayıları paylaşan Yazıcı, kalıcı konutların da yapımının sürdüğünü söyledi.
Kent merkezini oluşturan metropol ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi'nin yanı sıra Doğanşehir ve Akçadağ'ın da depremden etkilendiğini belirten Yazıcı, ticari faaliyetleri de bir an önce ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 313 hektarda 23 bin konut, 11 bin ticarethane yapımına başlayacağını, bunun bir bölümünün şehir merkezinde eylül ayı itibarıyla başladığını ifade etti.
Büyük Türk devletinin böyle bir afetin ardından vatandaşlarını yalnız bırakmadığını, depremin hemen ardından depremzedelere çeşitli nakdi yardımlarda bulunduğunu dile getiren Yazıcı, 6,1 milyar lira taşınma ve kira yardımı yapıldığını, ayda 5 bin lira kira yardımının sürdüğünü, öte yandan konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların giderlerinin devlet tarafından karşılandığını vurguladı.
Vali Yazıcı, depremde kentte 100 caminin yıkıldığını, 66 caminin onarıldığını, 2 okul binasının yıkıldığını, 46 okul binasınınsa ağır hasar aldığını aktararak, şunları kaydetti:
"855 dersliğimiz eğitim göremez hale gelmiş, yıkılmış ya da ağır hasarlı. Bin 600 dersliğimiz inşaat halinde devam etmekte. Bunların yaklaşık 500'ü de tamamlanmış durumda. Okullarımızın bir kısmı hayırseverler tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak depremzede çiftçilerimize bu süreçte 695 milyon liralık destek sağladık. 5 bin 23 depremzede esnafımıza 2 milyar lira KOSGEB tarafından destek sağlandı. Büyük hastanelerimizden hiçbirinde sağlık hizmeti durmadı, çünkü büyük hastanelerimizde ağır bir hasar oluşmadı, sağlık hizmetlerimiz aksamadı. 812 bin nüfusa sahip Malatya, geçen hafta yeni nüfusumuz açıklandı. 742 bin küsura düştü. Yaklaşık 70 bin kişinin Malatya'dan ayrıldığı gözükmekte. Şuna inanıyoruz ki Malatya'mız ayağa kalktığında, özellikle şehir merkezi, çarşı diye tabir ettiğimiz bölge ki 1,5-2 yıl içinde ayağa kalkmış olacak. Ayrılan Malatyalı hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğunun geri geleceğini ümit ediyoruz."
Basın mensupları daha sonra merkez Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde, TOKİ'nin deprem konutlarını ve örnek daireyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malatya'da basın mensuplarına deprem çalışmalarını tanıttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?