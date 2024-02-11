Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malatya'da basın mensuplarına deprem çalışmalarını tanıttı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malatya'da basın mensuplarına deprem çalışmalarını tanıttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malatya\'da basın mensuplarına deprem çalışmalarını tanıttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uluslararası 34 basın mensubuna yönelik 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da gezi düzenledi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, basın mensuplarına depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yazıcı, yıkılan binaların sayısını paylaşırken, kalıcı konutların yapımının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 23 bin konut ve 11 bin ticarethane yapımına başlayacağını duyurdu. Vali Yazıcı, deprem sonrası yapılan yardımları ve kentteki eğitim, sağlık ve tarım alanındaki çalışmaları da aktardı. Basın mensupları daha sonra deprem konutlarını ve örnek daireyi gezdi.

11.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:55
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uluslararası 34 basın mensubuna yönelik 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da gezi düzenledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Halk Kütüphanesi'nde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen basın mensuplarına depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kentte, yıkılan, ağır hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilen binalarla ilgili sayıları paylaşan Yazıcı, kalıcı konutların da yapımının sürdüğünü söyledi.

Kent merkezini oluşturan metropol ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi'nin yanı sıra Doğanşehir ve Akçadağ'ın da depremden etkilendiğini belirten Yazıcı, ticari faaliyetleri de bir an önce ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 313 hektarda 23 bin konut, 11 bin ticarethane yapımına başlayacağını, bunun bir bölümünün şehir merkezinde eylül ayı itibarıyla başladığını ifade etti.

Büyük Türk devletinin böyle bir afetin ardından vatandaşlarını yalnız bırakmadığını, depremin hemen ardından depremzedelere çeşitli nakdi yardımlarda bulunduğunu dile getiren Yazıcı, 6,1 milyar lira taşınma ve kira yardımı yapıldığını, ayda 5 bin lira kira yardımının sürdüğünü, öte yandan konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların giderlerinin devlet tarafından karşılandığını vurguladı.

Vali Yazıcı, depremde kentte 100 caminin yıkıldığını, 66 caminin onarıldığını, 2 okul binasının yıkıldığını, 46 okul binasınınsa ağır hasar aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"855 dersliğimiz eğitim göremez hale gelmiş, yıkılmış ya da ağır hasarlı. Bin 600 dersliğimiz inşaat halinde devam etmekte. Bunların yaklaşık 500'ü de tamamlanmış durumda. Okullarımızın bir kısmı hayırseverler tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak depremzede çiftçilerimize bu süreçte 695 milyon liralık destek sağladık. 5 bin 23 depremzede esnafımıza 2 milyar lira KOSGEB tarafından destek sağlandı. Büyük hastanelerimizden hiçbirinde sağlık hizmeti durmadı, çünkü büyük hastanelerimizde ağır bir hasar oluşmadı, sağlık hizmetlerimiz aksamadı. 812 bin nüfusa sahip Malatya, geçen hafta yeni nüfusumuz açıklandı. 742 bin küsura düştü. Yaklaşık 70 bin kişinin Malatya'dan ayrıldığı gözükmekte. Şuna inanıyoruz ki Malatya'mız ayağa kalktığında, özellikle şehir merkezi, çarşı diye tabir ettiğimiz bölge ki 1,5-2 yıl içinde ayağa kalkmış olacak. Ayrılan Malatyalı hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğunun geri geleceğini ümit ediyoruz."

Basın mensupları daha sonra merkez Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde, TOKİ'nin deprem konutlarını ve örnek daireyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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