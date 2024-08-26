Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA, Libyalı gazetecilere görsel habercilik eğitimi veriyor

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı" başladı.

AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen programa katılan Libyalı gazeteciler, alanında deneyim kazanmış meslektaşlarından eğitim alacak.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, özel eğitim programı hazırladıkları gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Değişen Dünyanın Habercisi" mottosuyla yoluna devam eden AA'nın Türkiye'nin uluslararası arenadaki en büyük markalarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "39 ofis ve yayın merkezimizle 144 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 76 ülkede abonesi olan Anadolu Ajansı, 13 dilde yayın yapıyor. Sadece 2023 yılında Anadolu Ajansı 2,1 milyon içerik üretti. Dünya çapında yaygın ağı olan ajansımızın günlük ortalama haber sayısı ise 1368." dedi.

Öztürk, AA'nın çevreye yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 2022'de Çevre Haberleri Editörlüğünü, yayın politikası ve ilkeleri ışığında yeryüzündeki tüm ayrımcılık vakalarına dikkat çekmek için Ayrımcılık Hattını, yanıltıcı içerik ve bilgi kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla da Teyit Hattını faaliyete geçirdiğine işaret ederek, dijital habercilik anlayışı ile habercilik ağının genişletildiğini belirtti.

Öztürk, dünyanın her yerinden AA'nın fotoğraflarına ve videolarına erişim sunan "Anadolu Images" portalının da 2014'ten bu yana abonelere hizmet verdiğine dikkati çekti.

AA Akademi'nin habercilerin medyadaki gelişmelere, yeni platform ve teknolojilere uyum sağlamasına yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler verdiğinin altını çizen Öztürk, 2023'te 1413 kurum içi, 170 kurum dışı gazeteciye farklı konularda eğitimler verdiklerini söyledi.

Öztürk, AA'nın en prestijli ve dünya standartlarında verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi ile savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesini amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu eğitimlerin içinde savaş muhabirliği, çok özel ve farklı bir yere sahip. Savaş Muhabirliği Eğitimi, 2012 yılından bu yana AA Akademi, Polis Akademisi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar yapılan 25 eğitime toplam 558 kişi katıldı. 12 günlük 108 saatten oluşan bu eğitimin 62 saati uygulamalı olarak gerçekleştirildi."

9 Libyalı gazetecinin AA Akademi bünyesinde önceden eğitim aldığını kaydeden Öztürk, "Dünyanın dört bir tarafından ve kardeş coğrafyalardan meslektaşlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz." dedi.

Öztürk, etkileşim programının AA Akademi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğinde yapılacağına dikkati çekerek, "Meslek hayatınızı kolaylaştıracak özel eğitimleri, Türkiye'nin en deneyimli ve başarılı isimlerinden alacaksınız." diye konuştu.

AA Foto Muhabiri Harun Özalp ile AA Başkameramanı Alper Sıtkı Ersoy, Libyalı gazetecilere "Official Fotoğrafçılık" ve "Official Video" dersleri verecek. Eğitimlerin ardından sertifika alacak Libyalı gazeteciler, kültürel gezi programına da katılacak.

"Görsel Habercilik Etkileşim Programı", 28 Ağustos'ta sona erecek.