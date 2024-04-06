Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 647 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 647 kadro ihdas edildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 39, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 71, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 47, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 12, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 44, Milli Eğitim Bakanlığı'na 34, Milli Savunma Bakanlığı'na 74, Milli Savunma Üniversitesi'ne 8, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3, Savunma Sanayii Başkanlığı'na 200, Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 85, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 4, Yükseköğretim Kalite Kurulu'na 24 kadro ihdası yapıldı.
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Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'e dokunarak dualar okudu ve fotoğraf çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.
Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, namaz kılıp dua etti. Müezzinler ise izdiham yaşanmaması için vatandaşları sıra halinde ziyaret etmeleri konusunda uyardı.
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