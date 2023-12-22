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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru kanser tedavisi sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru kanser tedavisi sonrası hayatını kaybetti

Cilt kanseri tedavisi gören ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, Bursa'da toprağa verildi. Sütçü için resmi cenaze töreni düzenlendi ve yakınlarından helallik alındı. Cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Sütçü, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru kanser tedavisi sonrası hayatını kaybetti
22.12.2023 - 14:59,
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CUMHURBAŞKANLIĞI koruma ekibinde görevli olan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Koray Sütçü (31), Bursa'da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sütçü için, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılı tabutla mahalle meydanına getirilen Sütçü'nün yakınlarından helallik alındı. Baba Mehmet ile anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Polis memuru Koray Sütçü, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: DHA
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İnegöl, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

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