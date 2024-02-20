Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 5 Milyon Okuyucu ve Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini, açılışının yapıldığı 2020'den bu yana 5 milyonu aşkın okuyucu ve ziyaretçi kullandı.
Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.
Kapalı alanı 125 bin metrekare olan ve 201 kilometre raf uzunluğu ile 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip Kütüphane, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan "hayat penceresi" olarak niteleniyor.
Kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıran Kütüphane, bilgi kaynakları, hizmetleri ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının yanı sıra yaşayan kütüphane, kültür ve sanat merkezi olarak her yaştan, her eğitim ve kültür düzeyinden okuyuculara ve ziyaretçilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
2 milyonun üzerinde basılı kitap bulunuyor
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyonun üzerinde basılı kitap, 14 bin 300 dergiye ait 2 milyon 200 bin süreli yayın sayısı ile toplamda 4 milyon 200 bin basılı kaynak bulunuyor.
Kütüphanede ayrıca, 750 bin "e-kitap", 7 milyon "e-tez", 64 veri tabanına erişim 120 bin "e-dergiye" ait 300 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkanı sunuluyor.
Hafta içi günlük 3 bin ila 5 bin, hafta sonu ise 12 bin ila 15 bin okuyucu/ziyaretçinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini geçen yıl 2 milyon 42 bin 344 okuyucu/ziyaretçi kullandı.
Açıldığı günden itibaren ise 4 yıllık dönemde Kütüphane 5 milyonun üzerinde okuyucu/ziyaretçi ağırladı.
Sosyal medya hesaplarındaki görüntülenme sayısı 88 milyon
Kütüphanenin sosyal medya hesapları ise 2023'te 88 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Buradaki en fazla görüntülenme "X" hesabında oldu.
Geçen yıl 32 toplantıya ev sahipliği yapan Kütüphane, bu toplantılarda 4 bin 853 kişiyi ağırladı. Eğitim ve Teknoloji Atölyelerinde ise 413 etkinlik gerçekleştirildi, bu etkinliklere 3 bin 175 kişi katıldı. Dört yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısı ise 1000'e ulaştı.
Kütüphane tarafından geçen yıl 12 sergi açıldı, sergilerden bazıları Ankara dışındaki illerde ve KKTC'de yapıldı.
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