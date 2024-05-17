Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kağıt Kitabı sergisi açıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kağıt Kitabı sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi\'nde Kağıt Kitabı sergisi açıldı

Ketebe ve Varaka Kağıt AŞ işbirliğiyle hazırlanan 'Kağıt Kitabı', Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlandı. Kitap, kağıdın tarihini anlatırken aynı zamanda Nepal, Japonya, Mısır ve Güney Kore'de üretilmiş farklı kağıtlara dokunma imkanı da sunuyor.

17.05.2024 18:29
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Ketebe ve Varaka Kağıt AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen ve kültürel mirasın en büyük taşıyıcısı kağıdın tarihini anlatan "Kağıt Kitabı", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Nadir Eserler bölümünde okurların istifadesine sunuluyor.

Ketebe'den yapılan açıklamaya göre, eser, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal'a teslim edildi.

Millet Kütüphanesi'nin Nadir Eserler bölümünde yerini alan kitap, koleksiyonerlerin yanı sıra araştırmacılar için de kağıda dair en kapsamlı kaynak olma niteliğini taşıyor.

Binlerce yıl hem bilginin muhafızı hem de aktarıcısı olarak yerini kaybetmeden, tarih sahnesinden hiç çekilmeden dijitalleşen dünyada dahi önemini koruyan bir materyal olan kağıdı başrole alan çalışma, çok az sayıda basılarak yakın zamanda yayınlandı.

Eser, antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan kağıt ve matbaanın kullanım ve gelişimine dair kapsamlı bilgi içeriyor.

Özel prodüksiyonu ile bir sergi kitabı özelliği taşıyan kitap, okuyucuyu aynı zamanda Nepal, Japonya, Mısır ve Güney Kore'de doğal malzemelerle elde üretilmiş farklı kağıtlara dokunma imkanı da sunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Japonya, Mısır, Nepal, Edebiyat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kağıt Kitabı sergisi açıldı - Son Dakika
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