Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Azerbaycan'da Türk savunma sanayi şirketlerinin katkısını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Azerbaycan'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi konusundaki motivasyon ve hedeflerine Türk savunma sanayi şirketleri olarak katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Birlikte geliştirilecek projelerin, üretim tesislerinin, teknoloji transferinin yapılması gibi farklı konularda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan Görgün ve beraberindeki Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Büyükelçi Cahit Bağcı'dan bilgi alan Görgün, basın mensuplarına, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.
Görgün, iki günlük Azerbaycan temaslarında çok verimli toplantılar yaptıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini bildiren Görgün, kendisiyle, geliştirmekte oldukları yeni projeleri paylaştıklarını söyledi.
Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev ile de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Azerbaycan'daki ilgili şirketleri de ziyaret ettiklerini söyleyen Görgün, "Azerbaycan'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi konusundaki motivasyon ve hedeflerine biz de Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Birlikte geliştirilecek projelerin, üretim tesislerinin, teknoloji transferinin yapılması gibi farklı konularda da çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Görgün, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda kaydettiği gelişmelerden bahsederek, şöyle devam etti:
"Teknolojik ilerlemeler, bir taraftan ihtiyaçlarımızı karşılayıp dışa bağımlılığımızı azaltırken diğer taraftan yüksek teknoloji ürünlerimizi rekabetçi bir şekilde ihraç ediyoruz. Her geçen yıl üzerine yüzde 20'lik bir artışla ihracatımızı artırarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 27 artışta 5,5 milyar dolara ulaştı. 2023'te imzaladığımız sözleşmeler ise 10,5 milyar doları buldu. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 farklı ürün ihraç ettik. Yapacak daha çok işimiz var. Hem ihtiyacımızı karşılamaya hem de ülkemizin ihracatında katkı sunmaya devam edeceğiz."
Görgün'e, Azerbaycan temaslarında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Azerbaycan'da Türk savunma sanayi şirketlerinin katkısını değerlendirdi - Son Dakika
Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın hedefinin net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Aşkan, oyuncuların iyi bir analiz ve disiplinle maça hazırlandığını ve maç boyunca oyun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade etti. Çorum FK'nın önümüzdeki maçlarda ilk 3 hedefiyle devam etmek istediğini söyledi.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, tebrikleri kabul etti. Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirten Gülpınar, adaleti sağlayacaklarını, torpil kavramını ortadan kaldıracaklarını aktardı. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
Elazığ-Bingöl karayolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. Seçimlerin yeniden yapılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunuldu.
Bingöl merkezde Simani Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir iş makinesi İ.B.'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini bildirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?