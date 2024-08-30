Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

30.08.2024 18:49
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Görgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "GÖKBEY Zafer Uçuşu" programına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile katılım sağladı.

T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştiren Görgün, helikopterin telsizinden seslenerek, "Kıymetli çalışma arkadaşlarım; bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutluyoruz. Bu özel günde GÖKBEY helikopterimizin gösteri uçuşuna tanıklık etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Türk mühendisliğinin ve savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Türk mühendisliğinin savunma sanayisinin gelişiminde kritik bir rol oynayarak, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini dünyaya tanıttığına vurgu yapan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizi daha da yükseklere taşımamıza yardımcı oluyor. Bu başarılarda siz değerli meslektaşlarımızın katkısı büyüktür ve hep birlikte ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, milletimizin ve onun sarsılmaz ruhunun daima var olmasını diliyorum."

Öte yandan, TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için milli imkanlar ile geliştirilen GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında TEI tarafından geliştirilen milli TS1400 Turboşaft Motoru ile etkin bir şekilde icra edebilecek.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Gökbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
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