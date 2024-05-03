Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selva Erdener'in solist olduğu konserde Turgay Erdener bestelerini seslendirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selva Erdener'in solist olduğu konserde Turgay Erdener bestelerini seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selva Erdener\'in solist olduğu konserde Turgay Erdener bestelerini seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), opera sanatçısı Selva Erdener'in solist olduğu konserde, Turgay Erdener bestelerini seslendirdi. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, Turgay Erdener'in çeşitli şiirlerinden bestelediği eserler sunuldu. Soprano Selva Erdener ve kanun sanatçısı Ahmet Baran, orkestra eşliğinde, Friedrich Dürrenmatt'ın 'Geçer', 'Nereye Aşkım', Edip Cansever'in 'Yerçekimli Karanfil', Sabahattin Ali'nin 'Geçmiyor Günler' ile 'Gönül Gurbet Ele Varma' eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde orkestra ve solistler, Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin hayatını Turgay Erdener'in besteleri ile notalara taşıyan 'Afife' Bale Suiti müzikseverlere sundu. Müzikseverlerin yoğun alkışı üzerine solistler Erdener ve Baran, Turan Oflazoğlu'nun 'Sen Sen Sen' isimli şiirinden Turgay Erdener'in bestelediği eseri tekrar seslendirdi.

03.05.2024 23:51
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), opera sanatçısı Selva Erdener'in solist olduğu konserde, Turgay Erdener bestelerini seslendirdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen, şef Burak Tüzün yönetimindeki konserin "Şarkılarım" isimli ilk bölümünde, Turgay Erdener'in çeşitli şiirlerinden bestelediği eserler sunuldu.

Soprano Selva Erdener ve kanun sanatçısı Ahmet Baran, orkestra eşliğinde, Friedrich Dürrenmatt'ın "Geçer", "Nereye Aşkım", Edip Cansever'in "Yerçekimli Karanfil", Sabahattin Ali'nin "Geçmiyor Günler" ile "Gönül Gurbet Ele Varma" eserlerini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde orkestra ve solistler, Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin hayatını Turgay Erdener'in besteleri ile notalara taşıyan "Afife" Bale Suiti müzikseverlere sundu.

Müzikseverlerin yoğun alkışı üzerine solistler Erdener ve Baran, Turan Oflazoğlu'nun "Sen Sen Sen" isimli şiirinden Turgay Erdener'in bestelediği eseri tekrar seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selva Erdener'in solist olduğu konserde Turgay Erdener bestelerini seslendirdi - Son Dakika

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