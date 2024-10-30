Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sancaktepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını renkli etkinliklerle kutladı.

30.10.2024 09:49
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SANCAKTEPE Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Demokrasi Caddesi'nden başlayıp Meydan Parkta sona eren etkinlik, Fener alayı ile renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca Meydan Parkta, Art İst Modern Dans Grubu sahne alarak Cumhuriyet Bayramına özel gösteri sundu. Gecenin finalinde ise Aleyna Tilki konser verdi.

'CUMHURİYET BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİDİR'

Cumhuriyetin çağdaş bir toplum olma yolunda atılan en büyük adım olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bugün burada, Cumhuriyetimizin 101'inci yılını coşkuyla kutlamak için toplandık. 29 Ekim, bizler için sadece bir tarih değil, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, bağımsız bir millet olarak varoluşumuzu taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin bu anlamlı yıl dönümünde, geçmişin kahramanlarını anarken, geleceğe olan inancımızı ve heyecanımızı da tazeliyoruz. Cumhuriyet, çağdaş bir toplum olma yolunda attığımız en büyük adımdır. Gençlerimize, özgür düşüncenin ve bilimin ışığında kendi yarınlarını inşa etme fırsatını sunan bu değerli mirası daha ileriye taşıma sorumluluğuna hep birlikte sahibiz. Bu güzel gecede, gençlerimizin sevgisini kazanan değerli sanatçımız Aleyna Tilki ve her birinize bu coşkuya katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin nice yıllar daha aydınlık yarınlara ulaşması dileğiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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