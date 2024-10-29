Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlandı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."