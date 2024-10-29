Cumhuriyet Bayramı Mesajları

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CHP'li Gündoğdu ve Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim mesajlarında cumhuriyet vurgusu yaptı.

29.10.2024 09:47
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CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında 101 yıl önce ilan edilen cumhuriyetin ülkenin ve milletin çağdaşlaşma yolunda en önemli adım olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin her zaman bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe karşı verilen mücadelenin adı olduğunu ifade eden Gündoğdu, cumhuriyetin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu aktardı.

Cumhuriyetin devrim ve değerlerinin en iyi şekilde korunması gerektiğini belirten Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bilinç ve azimle cumhuriyetimizin kurucu değerlerine ve devrimlerine bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyete erişmesi mücadelemizi sürdüreceğiz. Her gün bizi millet yapan değerlerimizi tek yürek olarak daha gür sesle yüceltmeye devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Bulut

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan cumhuriyetin, demokrasi ve bağımsızlık değerleriyle geleceğe taşınması için mücadele ettiklerini ifade eden Bulut, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının rahmetle anıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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