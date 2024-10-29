Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı Coşkusu - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı\'nda Fener Alayı Coşkusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı'na katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak teröre karşı birlik mesajı verdi.

29.10.2024 22:55  Güncelleme: 00:05
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(MANİSA) - Manisa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı'na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet düşmanlarına en iyi cevabı milletin verdiğini belirterek "Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı'na katıldı. Şehzadeler ilçesindeki Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren Fener Alayı'na Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Manisa protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır"

Fener Alayı yürüyüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün akşam yetiştik, memleketimizdeyiz. Gündüz Ankara'da törenlerdeydik. Manisa'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum iki gün önce. Terör bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Bugün Ankara'da yüzbinler milyon oldu aktı Anıtkabir'e, memleketim Manisa'yı da böyle görmek benim için çok mutluluk verici. Hem bu ülkenin dışardaki hem de Atatürk'ün emanetine hak ettiği saygıyı göstermeyen Cumhuriyet düşmanları en iyi cevabı bugün milleten aldırlar. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız" diye konuştu.

Vali Özkan: Coşkuyu hep beraber müşahede ediyoruz

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise "Bütün Manisalı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Manisa'nın çalışkan insanları, kahraman insanları bu cumhuriyeti çok zor şartlar altında dedelerimiz kurmuştur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Bu ruh, bu milli şuurun sürekli devam etmesi önemli. Bunu gençlerimize aktarmamız önemli. Bugünkü coşkuyu hep beraber müşahede ediyoruz. Manisa'da bu çoşku daim olsun. Bütün Manisalı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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