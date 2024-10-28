Cumhuriyet Haftası Eğlenceli Açılış

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Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler, Cumhuriyet Haftası kapsamında bugün ilk derse "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" filmiyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin imzalı genelge doğrultusunda, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" isimli film, bugün ilk derste öğrencilere izletildi.

Filmin izletildiği ders öncesinde Bakan Tekin de öğrencilere video mesaj ile hitap etti.

Kendilerine emanet bırakılan kutlu mirası daha da ileriye taşımakla yükümlü olduklarını belirten Tekin, Cumhuriyet'in sadece geçmişin değil geleceğin de teminatı olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, "Bizim görevimiz, bu büyük mücadeleyle kazanılan değerleri, sizlerin kalplerine ve zihinlerine en etkili şekilde ulaştırmaktır. Sizler, bu değerleri öğrenerek ve anlayarak yarının Türkiye'sini kuracak olan nesilsiniz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Haftası, Bakan Tekin imzalı genelge doğrultusunda, okullarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak şekilde coşkuyla kutlanmaya devam edecek.