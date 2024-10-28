Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki öğrenciler, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 200'ün üzerinde öğrenci, 4 kilometre pedal çevirdi.
Etkinliğe, öğrencin yanı sıra 200'ün üzerinde vatandaş da katıldı.
Katılımcılar, Palas Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi'nden, Tuzla Gölü'ne kadar bisiklet sürdü.
Son Dakika › Güncel › Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi - Son Dakika
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