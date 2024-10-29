Cumhuriyet\'in 101\'inci yılı Küçükçekmece\'de Hande Yener konseri ile kutlandı

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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kutlamalar kapsamında şarkıcı Hande Yener, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Küçükçekme'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı Hande Yener konseriyle büyük bir coşkuya dönüştü. Kücükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ilçedeki sokakları dolaştı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de katıldığı yürüyüş, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Hande Yener konseri ile son buldu. Cumhuriyet'in coşkusunu marşlarla doyasıya yaşayan vatandaşlar Hande Yener şarkıları ile keyifli anlar yaşadı.

'CUMHURİYET VAZGEÇİLMEZ BİR REJİMİMİZ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet'in 101'inci yılının çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Bir ülkenin bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi açısından Cumhuriyet'in kurulmasını çok önemsiyoruz. Bir yüzyıl devirmesi de hakikaten özgürlüklerimiz, demokrasimiz, adaletimiz, hak, hukuk bakımından cumhuriyet vazgeçilmez bir rejimimiz. Bize fırsat eşitliği tanıyor. Bütün ülkedeki insanlara fırsat eşitliği tanıyor. Örneğin bana müthiş bir fırsat eşitliği tanıdı. Ben Cumhuriyet ile gözlerimi açtım. Hayata geldim. Ondan sonra bana devlet okullarında okuma fırsatını verdi. Daha sonra yaşadığım kentin bir milyona yaklaşmış olan nüfusu ile belediye başkanı seçilme fırsatını bana cumhuriyet verdi. Dolayısıyla Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa, 'Türkiye'yi nasıl bölelim, nasıl parçalayalımın çalışmalarını yapıyordu. Mustafa Kemal Atatürk diye; ülkesini, milletini, tam bağımsızlığı seven, bunu karakteri ile ifade eden bir lider çıktı. Bu ülkeyi örgütledi ve ülkemizin tam bağımsız bir ülke yeniden aynı topraklar üzerinde hayatına devam etmesini sağladı. Arkasından kurmuş olduğu Cumhuriyet ile de bunu taçlandırdı. Dolayısıyla o dönemdeki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak kaydıyla onun silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar vatanı için şehit olmuş bütün şehitlerimize, insanlarımıza minnettarız. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

'CUMHURİYET'E OLAN BORCUMUZU ÖLÜNCEYE KADAR ÖDEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çebi son olarak şunları söyledi:

"Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize emanet etmiş. Bu akşamki etkinliğimiz de cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine olan bağlılığımızı devam ettirmek maksadıyla, Cumhuriyet'e olan borcumuzu ölünceye kadar ödemeye devam edeceğiz. Herkes böyle yapmalı. Cumhuriyetimizi mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Her nerede olursa olsun biz Cumhuriyet'i yaşatmakla meşgulüz. Cumhuriyet'i seviyoruz. Cumhuriyet'i sevmeyenlerle, ona dil uzatmak isteyenlerle de meselemiz olduğunu, bir derdimizin olduğunu da ifade ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."