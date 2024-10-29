Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi

Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi\'nde tören düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

29.10.2024 15:22
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İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Gül, istiklal mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran bütün kahramanları rahmet ve minnetle andığını söyledi.

29 Ekim 1923'ün şanlı tarihin adı olduğunu ifade eden Gül, "Cumhuriyetimiz asil bir direniş ruhuna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en büyük ve en kıymetli eseridir. Biz, bu eseri Çanakkale'den Dumlupınar'a büyük bedellerle inşa ettik." dedi.

"Biz bu kutlu emaneti, Cumhuriyet'i, düğüne gidercesine zafere ve şehadete koşan Mehmetlere, bebekleri yerine ıslanmasın diye top mermilerini kundağa saran analara, bacılara borçluyuz." diyen Gül, şöyle devam etti:

"Hiçbirimiz 'evlatlarım' diye cepheye koşan Fatma Seher'leri, son ilacı şehadete ermek üzere olan oğluna değil de bir başka yaralıya kullanan Doktor Tarık Nusret'i, evladı yerine vatan toprağına sarılanları asla unutmayacağız. Şanlı ecdadımızın eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığı sonsuza dek koruyacağız. Bugün burada, Vatan Caddesi'nde beraberce, doyasıya yaşadığımız Cumhuriyet coşkusunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlikle yerine getirdiğimiz her görevde bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize layık olacağız."

Vali Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in, Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin gayreti ve azmiyle teknoloji ve savunmanın öncüsü yapılacağını ve bilim, spor, sanat gibi her alanda nice başarılarla taçlandırılacağını ifade etti.

Yediden yetmişe kenetlenerek Türkiye'nin huzuruna saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacaklarını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"İstikbalin yüzyılını kuracağız. Bunun için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar ülkesi olarak mazlum coğrafyalara umut oluyoruz. İnsanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen vatan evlatlarını şükranla yad ediyorum, ruhları şad, makamları ali olsun, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Cumhuriyet'imizin 101. yaşını, bayramımızı canıgönülden kutluyorum."

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni yapıldı.

Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreni sırasında, polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı.

Törende ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

Törenin yapıldığı Vatan Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika

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