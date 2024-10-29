Cumhuriyet\'in 101. Yıl Dönümü Töreni

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Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende katılımcıların tebrikleri kabul etti.

Törene, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

Programın ardından protokoldekiler Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve geçişine katılmak üzere Vatan Caddesi'ne doğru yola çıktı.