Cumhuriyet'in 101. Yılı Manisa'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Manisa'da Coşkuyla Kutlandı

Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılı, Vali Vahdettin Özkan ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

29.10.2024 15:39
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(MANİSA) - CCumhuriyet'in 101'inci yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katıldığı tören ile başladı.

Manisa Valiliği önünde Cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından kutlama programı, Valilik binası önünde devam etti. Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Başkan Zeyrek, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa milletvekilleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, askeri erkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve töreni izlemeye gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Başkan Zeyrek vatandaşları ve kutlamalarda yer alan gösteri ekiplerini selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Özkan, "Türk milleti olarak bizler, her bir ferdiyle büyük bir aileyiz. Biz, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, her bir ferdi kendi özünde eşit ve değerli kabul eden bir medeniyetin varisleriyiz. Bu sebeple, Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onun değerlerini korumak ve yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Vali Vahdettin Özkan'ın yaptığı konuşma sonrasında tören kutlamalarına geçildi. Törenlerde ilk olarak Jandarma Komandolar tarafından silahlı gösteri yapıldı. Vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından büyük beğeni alan gösteri sonrasında, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından vals gösterisi yapıldı. Askeri kortejin geçişinin ardından okulların, sivil toplum kuruluşlarının, kurum ve kuruluşlara ait tören geçişleri gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. Yılı Manisa'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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