Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılında Kadıköy\'de 3 bin 500 sporcu 10K koştu

Murat SOLAK/ İSYTANBUL, – KADIKÖY'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle yaklaşık 3 bin 500 sporcunun katıldığı '10K Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Koşuya profesyonel sporcuların yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Pazar gününü eğlenerek değerlendirmek isteyenler koşuya aileleri ve çocuklarıyla katılım sağladı. Koşuyu izleyenler katılımcıları Türk bayrakları ve sloganlarla desteklerken, vatandaşlar fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle '10K Cumhuriyet Koşusu' Caddebostan Çetin Emeç Etkinlik Alanı'nda yapıldı.Saat 09.00'da başlayan koşuya yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı. Koşuyu tamamlayan her sporcuya madalya verilirken, koşuya vatandaşlar da katıldı. Kimi bebeğiyle kimiyse ailesiyle koluya katılırken pazar gününü eğlenerek ve düzenlenen aktivitelere katılarak geçirdi. Organizasyonda gün boyu çeşitli etkinliklerin, interaktif oyunların, sahne gösterilerinin ve sürpriz aktivitelerin de yer alacağı öğrenildi.

'HARİKA BİR ENERJİ VARDI'

Koşuya katılan Ata Yalçın, "Biz de sürekli olarak spor aktivitelerimizi ve koşularımızı yapıyoruz. Cumhuriyetin 103'üncü yılında buradaki etkinliği de katıldık. Yaşasın Cumhuriyet. Gayet kalabalık ve güzel bir etkinlikti. Caddebostan'da da harika bir enerji var hava da bizim yanımızda. Madalyamızı da aldık. Herşey harikaydı." dedi.

'HER YIL MUHAKKAK KOŞUYORUZ'

Şirvan Yıldız, "Koşuya katıldım. Harika bir koşuydu. Burayı çok seviyoruz. Her yıl muhakkak koşuyoruz. İnanılmaz kalabalıktı. Böyle olması gerekiyor zaten. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

'MÜKEMMEL BİR PARKURDU'

Güven Özcan ise, "Böyle anlamlı güzel bir günde organisazyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir parkurdu. Katılım çok yoğundu. Ekip olarak 40 kişiyle katıldık. İlk maratonu ve ilk koşusu olanlar vardı.Onlar için de ilk koşunun böyle güzel bir parkurda olması güzeldi. Cumhuriyetimizin coşkusunu elimizde hoparlörümüz marşlarla hep birlikte yaşadık. Teşekükür ediyoruz bütün ekibe." dedi.

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

'10K Cumhuriyet Koşusu' nedeniyle Kadıköy'de yarış güzergahındaki yollar araç trafiğine kapatıldı. Çetin Emeç Etkinlik Alanı'ndan Çatalçeşme'ye kadar uzanan sahilyolu, Tan Sokak ve Bağdat Caddesi'nin Göztepe, Çiftehavuzlar, Selamiçeşme ve Kızıltoprak güzergahındaki bölümleri trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Ayrıca Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nin yarış güzergahında kalan bölümlerinde de araç trafiğine izin verilmeyeceği öğrenildi.